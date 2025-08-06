Каррагер: «Челси» занимается работой на трансферном рынке, но в команде нет развития

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер полагает, что трансферы «Челси» не оказывают ощутимого влияния на шансы команды на титулы в новом сезоне.

«Когда я смотрю игру «Челси», то вспоминаю, чего они смогли достичь на клубном чемпионате мира. Все хотели его выиграть: «Реал» по-настоящему стремился к триумфу, «ПСЖ» и «Манчестер Сити» — тоже, это относится ко всем элитным клубам. По этой причине я считаю, что это важное достижение поможет наладить связь между Энцо Мареской и фанатами, которой в прошлом сезоне, по сути, не было.

В то же время я не уверен, что это приблизит «Челси» к титулу. Когда «Челси» занимается работой на трансферном рынке, то в последние пару лет это заставляет считать, что многие футболисты меняются, но никто не помогает команде выйти на новый уровень. Да, Коул Палмер прекрасен, но все вингеры воспринимаются одинаково. Ярчайший пример — появление в клубе Гиттенса и уход Мадуэке: нет развития, на многих позициях в «Челси» это видно», — приводит слова Каррагера Goal.com со ссылкой на The Overlap Fan Debate.