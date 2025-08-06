Все три медиаклуба прошли в следующий этап Пути регионов Кубка России

Все три медийных футбольных клуба вышли во второй раунд Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Амкал» переиграл обнинский «Квант» со счётом 3:1. «БроукБойз» оказались сильнее «Орла» (3:2), а 2DROTS обыграл «Торпедо-Владимир» (1:0).

Для медиафутбольных клубов рекордным является выход в четвёртый раунд Пути регионов: в прошлом сезоне «Амкал» на этой стадии уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2Drots не смог обыграть подмосковные «Химки» (0:2).

Напомним, Путь регионов предполагает шесть раундов, начиная с четвёртого к турниру присоединяются клубы из Первой лиги. В плей-офф Пути регионов выйдут четыре команды.