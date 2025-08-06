«Црвена Звезда» одержала победу над «Лехом» в матче квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 6 августа, завершился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между польским «Лехом» и сербской «Црвеной Звездой». Победу в игре, проходившей на стадионе «Энеа» в Познани (Польша), одержали гости со счётом 3:1.

На девятой минуте полузащитник «Црвены Звезды» Раде Крунич с передачи Шерифа Ндиайе открыл счёт в матче. На 34-й минуте Микаэль Исхак сравнял счёт с передачи Жоана Моутинью. На 53-й минуте Крунич оформил дубль и вывел гостей вперёд. На 73-й минуте Крунич забил третий гол и установил окончательный счёт — 1:3.

Ответная встреча между командами состоится во вторник, 12 августа. Игра пройдёт в Белграде (Сербия). Победитель двух матчей получит право принять участие в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.