Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лех П — Црвена Звезда, результат матча 6 августа 2025, счет 1:3, Лига чемпионов 2025/2026

«Црвена Звезда» одержала победу над «Лехом» в матче квалификации Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 августа, завершился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между польским «Лехом» и сербской «Црвеной Звездой». Победу в игре, проходившей на стадионе «Энеа» в Познани (Польша), одержали гости со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 21:30 МСК
Лех П
Познань, Польша
Окончен
1 : 3
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Крунич – 9'     1:1 Исхак – 34'     1:2 Крунич – 51'     1:3 Крунич – 73'    

На девятой минуте полузащитник «Црвены Звезды» Раде Крунич с передачи Шерифа Ндиайе открыл счёт в матче. На 34-й минуте Микаэль Исхак сравнял счёт с передачи Жоана Моутинью. На 53-й минуте Крунич оформил дубль и вывел гостей вперёд. На 73-й минуте Крунич забил третий гол и установил окончательный счёт — 1:3.

Ответная встреча между командами состоится во вторник, 12 августа. Игра пройдёт в Белграде (Сербия). Победитель двух матчей получит право принять участие в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Кокорин против Николича, Чалов и Оздоев в Лиге Европы и теннис
Топ-матчи четверга: Кокорин против Николича, Чалов и Оздоев в Лиге Европы и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android