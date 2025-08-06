Три футболиста пропустят 4-й тур чемпионата России из-за дисквалификаций

Крайний защитник «Спартака» Даниил Хлусевич, и центральные защитники Виктор Мелёхин («Ростов») и Алексей Татаев («Оренбург») пропустят матчи 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций. Об этом информирует пресс-служба РПЛ на официальном сайте.

Хлусевич получил красную карточку в игре 3-го тура чемпионата России с «Акроном» (1:1). Мелёхин и Татаев были удалены, соответственно, во встречах с «Крыльями Советов» (1:4) и «Балтикой (2:3).

В 4-м туре красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 9 августа. На следующий день «Оренбург» встретится с «Краснодаром», а «Ростов» — с «Пари НН».