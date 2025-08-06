«Астон Вилла» разгромила «Рому» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором «Астон Вилла» встречалась с «Ромой». Победу со счётом 4:0 одержала английская команда. Игра прошла на стадионе «Паундленд Бескот» (Уолсолл, Англия).

Эмилиано Буэндия открыл счёт на 15-й минуте и вывел вперёд команду из Бирмингема. Джейкоб Рэмси на 17-й минуте удвоил преимущество коллектива. Олли Уоткинс на 40-й минуте забил третий гол «вилланов». Дониэлл Мален увеличил разрыв в счёте на 85-й минуте.

В следующих товарищеских матчах «Астон Вилла» встретится с «Марселем» (9 августа) и «Вильярреалом» (10 августа). Новый сезон английской Премьер-лиги команда начнёт домашней игрой с «Ньюкасл Юнайтед» 16 августа.

«Рома» 9 августа проведёт контрольный матч с «Эвертоном», а в 1-м туре Серии А сыграет дома с «Болоньей» 23 августа.