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Игрок ЦСКА Секу Койта близок к переходу в турецкий «Генчлербирлиги» — Озбудак

Игрок ЦСКА Секу Койта близок к переходу в турецкий «Генчлербирлиги» — Озбудак
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Турецкий футбольный клуб «Генчлербирлиги» заинтересован в нападающем московского ЦСКА Секу Койта. Об этом сообщает журналист Решат Джан Озбудак на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, клуб из Анкары достиг соглашения с форвардом. Сообщается, что футболист начал процедуру получения визы.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В сезоне-2025/2026 Койта провёл пять матчей и сделал один пас. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,50 млн.

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