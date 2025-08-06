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Игрок «Спартака» Солари назвал собаку в честь Москвы

Игрок «Спартака» Солари назвал собаку в честь Москвы
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Одна из собак вингера московского «Спартака» Пабло Солари была названа в честь столицы России. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых в телеграм-канале, прикрепив фотографию футболиста с домашними питомцами.

Всего, как сообщается, у Солари три собаки, каждая из которых названа в честь европейских топонимов: Моску (в честь Москвы), Рома (Рим) и Лисбоа (Лиссабон).

Фото: Телеграм канал ФК «Спартак-Москва»

«Знакомимся с собаками Пабло Солари! Назвал в честь городов и не забыл про наш», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.

Пабло Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. В московский клуб аргентинец перебрался из «Ривер Плейт». «Спартак» стал первым европейским клубом в карьере 24-летнего футболиста.

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