«Комо» одолел «Бетис» в контрольном матче, забив в компенсированное время

Окончен контрольный матч, в котором встречались «Бетис» и «Комо». Победу со счётом 3:2 одержала итальянская команда. Игра прошла на городском стадионе Ла-Линеа.

Ассане Диао на четвёртой минуте открыл счёт и вывел номинальных гостей вперёд. Лукаш Да Кунья удвоил преимущество команды на 36-й минуте. Иско на 56-й минуте реализовал пенальти и отыграл один из пропущенных мячей. Хуниор Фирпо на 62-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 90+2-й минуте забил Иван Асон.

«Бетис» 9 августа сыграет в контрольном матче с «Малагой», новый сезон Ла Лиги команда начнёт 18 августа гостевой игрой с «Эльче».

«Комо» сыграет 10 августа с «Барселоной» в рамках Кубка Гампера, 16 августа коллективу предстоит дома встретится с «Зюйдтиролем» в рамках Кубка Италии.