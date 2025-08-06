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Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
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21:30 Мск
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«Комо» одолел «Бетис» в контрольном матче, забив в компенсированное время

«Комо» одолел «Бетис» в контрольном матче, забив в компенсированное время
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Окончен контрольный матч, в котором встречались «Бетис» и «Комо». Победу со счётом 3:2 одержала итальянская команда. Игра прошла на городском стадионе Ла-Линеа.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 августа 2025, среда. 21:30 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 3
Комо
Комо, Италия
0:1 Диао – 4'     0:2 Да Кунья – 36'     1:2 Иско – 56'     2:2 Фирпо – 62'     2:3 Асон – 90+2'    

Ассане Диао на четвёртой минуте открыл счёт и вывел номинальных гостей вперёд. Лукаш Да Кунья удвоил преимущество команды на 36-й минуте. Иско на 56-й минуте реализовал пенальти и отыграл один из пропущенных мячей. Хуниор Фирпо на 62-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 90+2-й минуте забил Иван Асон.

«Бетис» 9 августа сыграет в контрольном матче с «Малагой», новый сезон Ла Лиги команда начнёт 18 августа гостевой игрой с «Эльче».

«Комо» сыграет 10 августа с «Барселоной» в рамках Кубка Гампера, 16 августа коллективу предстоит дома встретится с «Зюйдтиролем» в рамках Кубка Италии.

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