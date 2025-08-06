«Комо» одолел «Бетис» в контрольном матче, забив в компенсированное время
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Окончен контрольный матч, в котором встречались «Бетис» и «Комо». Победу со счётом 3:2 одержала итальянская команда. Игра прошла на городском стадионе Ла-Линеа.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 августа 2025, среда. 21:30 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 3
Комо
Комо, Италия
0:1 Диао – 4' 0:2 Да Кунья – 36' 1:2 Иско – 56' 2:2 Фирпо – 62' 2:3 Асон – 90+2'
Ассане Диао на четвёртой минуте открыл счёт и вывел номинальных гостей вперёд. Лукаш Да Кунья удвоил преимущество команды на 36-й минуте. Иско на 56-й минуте реализовал пенальти и отыграл один из пропущенных мячей. Хуниор Фирпо на 62-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 90+2-й минуте забил Иван Асон.
«Бетис» 9 августа сыграет в контрольном матче с «Малагой», новый сезон Ла Лиги команда начнёт 18 августа гостевой игрой с «Эльче».
«Комо» сыграет 10 августа с «Барселоной» в рамках Кубка Гампера, 16 августа коллективу предстоит дома встретится с «Зюйдтиролем» в рамках Кубка Италии.
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