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«Спартак» убрал из заявки португальского защитника Рикарду Мангаша

«Спартак» убрал из заявки португальского защитника Рикарду Мангаша
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Московский «Спартак» убрал из заявки португальского защитника Рикарду Мангаша, его профиль отсутствует на официальном сайте Мир Российской Премьер‑Лиги.

Фото: Сайт РПЛ

Ранее сообщалось о переходе игрока в лиссабонский «Спортинг». Накануне португальский клуб внёс футболиста в заявку на сезон-2025/2026. Его профиль появился на официальном сайте португальской лиги под 19-м номером. Позже Рикарду опубликовал в социальных сетях пост, в котором попрощался со «Спартаком».

Мангаш перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Трансферная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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