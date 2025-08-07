«Фейеноорд» переиграл «Фенербахче» в первом отборочном матче Лиги чемпионов

Окончен первый матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) и «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала нидерландская команда. Встреча прошла на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Швеция).

Квинтен Тимбер на 19-й минуте открыл счёт в матче и вывел хозяев поля вперёд. Софьян Амрабат на 86-й забил ответный гол, победным мячом на 90+1-й минуте отметился Анис Хадж Мусса.

Ответная встреча этих команд состоится во вторник, 12 августа.