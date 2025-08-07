Президент «Ахмата» высказался о целях команды на сезон после назначения Черчесова

Президент «Ахмата» Якуб Закриев прокомментировал назначение на пост главного тренера грозненцев российского специалиста Станислава Черчесова. Бывший главный тренер сборной России подписал контракт с клубом из столицы Чечни в среду, 6 августа.

«Черчесов — один из авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Мы рады, что нам удалось договориться и он возглавил «Ахмат». Первоочерёдная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой, — это набор очков.

Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах. А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы. Для этого есть всё: опытный тренерский штаб, сплочённый коллектив, стабильность клуба», — приводит слова Закриева телеграм-канал «Ахмата».

В первых трёх турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Ахмат» потерпел три поражения. 43-летний тренер Александр Сторожук, возглавивший команду в июле 2025 года, был уволен во вторник, 5 августа.