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Флик лишит тер Штегена капитанской повязки по указанию руководства «Барселоны» — TV3

Флик лишит тер Штегена капитанской повязки по указанию руководства «Барселоны» — TV3
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Руководство «Барселоны» распорядилось лишить вратаря команды Марка-Андре тер Штегена капитанской повязки. Об этом сообщает TV3.

По информации источника, главный тренер Ханс-Дитер Флик должен будет произвести смену капитана. Такое решение связано с отказом немца подписать заключение о его травме, необходимое для передачи медицинской комиссии Ла Лиги. Каталонский клуб решил завести дисциплинарное дело в отношении вратаря, и руководство считает, что футболист в подобной ситуации не может оставаться лицом команды.

Ранее появилась информация, что «Барселона» больше не рассчитывает на Марка‑Андре тер Штегена. Есть возможность, что зимой он перейдёт в другую команду для получения регулярной игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года. Вратарь намерен играть в основном составе сборной Германии.

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