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«Бенфика» обыграла «Ниццу» в первом отборочном матче Лиги чемпионов

«Бенфика» обыграла «Ниццу» в первом отборочном матче Лиги чемпионов
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Завершён первый матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Ницца» и «Бенфика». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала португальская команда. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Англия).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Иванович – 53'     0:2 Луиш – 88'    

Франьо Иванович открыл счёт на 53-й минуте, Флорентину Луиш на 88-й минуте закрепил преимущество «орлов».

Ответная встреча этих команд состоится 12 августа.

«Ницца» по итогам прошлого сезона Лиги 1 заняла четвёртое место в турнирной таблицы. Новый розыгрыш чемпионата Франции команда начнёт домашней игрой с «Тулузой».

«Бенфика» в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла Кубок Лиги. Новый розыгрыш португальского первенства «орлы» начнут с выездной игры с «Эштрелой».

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
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