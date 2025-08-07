«Бенфика» обыграла «Ниццу» в первом отборочном матче Лиги чемпионов

Завершён первый матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Ницца» и «Бенфика». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала португальская команда. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Англия).
Франьо Иванович открыл счёт на 53-й минуте, Флорентину Луиш на 88-й минуте закрепил преимущество «орлов».
Ответная встреча этих команд состоится 12 августа.
«Ницца» по итогам прошлого сезона Лиги 1 заняла четвёртое место в турнирной таблицы. Новый розыгрыш чемпионата Франции команда начнёт домашней игрой с «Тулузой».
«Бенфика» в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии и выиграла Кубок Лиги. Новый розыгрыш португальского первенства «орлы» начнут с выездной игры с «Эштрелой».