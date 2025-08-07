«Зенит» сделал запрос по трансферу Исаака Ромеро, «Севилья» хочет € 30 млн — ABC.es

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в трансфере нападающего Исаака Ромеро из испанской «Севильи». Как сообщает испанское издание ABC.es, российский клуб сделал запрос, чтобы узнать условия потенциального трансфера испанского форварда.

По данным источника, «Севилья» начала переговоры с суммы в € 20 млн. Сообщается, что сам игрок не собирается покидать клуб, но финансовое положение может вынудить испанский клуб расстаться с нападающим. Сумма отступных, прописанная в контракте Ромеро с «Севильей», по данным СМИ, составляет € 30 млн.

Исаак Ромеро выступает за «Севилью» с 2019 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий 32 матча в Ла Лиге и в Кубке Испании, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Стоимость Ромеро, по оценке Transfermarkt, составляет € 6 млн.