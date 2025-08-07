Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа

Вчера, 6 августа, состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 6 августа:
РФШ (Латвия) — КуПС (Финляндия) (1:2);
«Риека» (Хорватия) — «Шелбурн» (Ирландия) (1:2).
Остальные первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 пройдут в четверг, 7 августа.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша турнира коллектив переиграл английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.