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Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа
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Вчера, 6 августа, состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 6 августа:

РФШ (Латвия) — КуПС (Финляндия) (1:2);
«Риека» (Хорватия) — «Шелбурн» (Ирландия) (1:2).

Остальные первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 пройдут в четверг, 7 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша турнира коллектив переиграл английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь квалификации Лиги Европы
Турнирная сетка квалификации Лиги Европы
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