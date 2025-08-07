Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа

В среду, 6 августа, состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги чемпионов 6 августа:
«Кайрат» (Казахстан) — «Слован» Бр (Словакия) (1:0);
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) (0:1);
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) (0:0);
«Лех» П (Польша) — «Црвена Звезда» (Сербия) (1:3);
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция) (2:1);
«Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) (0:2).
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.