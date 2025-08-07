В «Арисе», за который выступает Кокорин, высказались о задачах на Лигу конференций

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе рассказал о том, как в Лимасоле готовятся к приезду греческого АЕКа, с которым кипрский клуб встретится в четверг, 7 августа, в рамках 3-го квалификационного этапа Лиги конференций.

— По положению на утро четверга билеты на исходе. Это можно объяснить массой факторов, в том числе прибытием греческих болельщиков. Для нашей аудитории еврокубки сами по себе вызывают интерес и трепетные чувства, в фан-шопе сейчас многолюдно.

— Какая задача поставлена перед командой в Лиге конференций?

— Верим в то, что нам по силам пройти в групповой этап Лиги конференций. «Арис» ещё не столь опытен в еврокубках, и европейский коэффициент не самый высокий. Мы не входим в число сеяных. Жеребьёвка получилась не очень благосклонной. В еврокубковой кампании права на ошибку не имеем.

— В России не все поняли Николича, когда он из ЦСКА отправился в АЕК. Многим кажется, что это шаг назад.

— Мы наблюдали за успехами Николича в ЦСКА. Место в призёрах и победа в Кубке — это заявка на что-то большее. Аргумент с еврокубками сыграл важную роль. Потому что для любого европейского тренера, чтобы он ни говорил, самое важное – показать себя на международном уровне, иметь достижения. Плюс к этому АЕК – топ-клуб, а Греция — интересная страна. Но, кстати, и Кипр не отстаёт. Если мы берём четвёрку топ-клубов Греции – «Олимпиакос», АЕК, ПАОК и «Панатинаикос», — то уровень кипрских «Пафоса» и «Ариса» с ними уже вполне сопоставим. В общем, нам есть чем удивить Николича, но этот сюрприз для гостей надо самим на поле заслужить.

— После ухода Алексея Шпилевского «Арис» возглавил Артём Радьков. Почему именно он и как он себя проявляет?

— Квалифицированный молодой специалист, за работой которого мы следили, а также учли его успешный опыт в РПЛ. Кто-то мог сказать, что у Артёма нет такого большого опыта, каким обладали другие возможные кандидаты, но мы исходили из совпадающих взглядов на многие профессиональные вещи. Главный тренер быстро адаптировался к новым условиям, проявил лидерские качества. Сейчас у нас мотивированная, позитивно настроенная команда, — передаёт слова Гогнидзе пресс-служба «Ариса».