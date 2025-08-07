Сон Хын Мин не смог сдержать слёз во время прощального послания для фанатов «Тоттенхэма»

Нападающий Сон Хын Мин обратился к болельщикам «Тоттенхэм Хотспур» в связи с уходом из клуба. Футболист выступал за эту команду с 2015 года, он продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».

Дорогие болельщики «шпор», я принял такое трудное решение, что покину эту семью. Это было одним из самых непростых выборов в моей жизни. Как уже сказал, это не будет продолжаться вечно, но я отдал всё. Знаю, это звучит удивительно, очень тяжело. Из-за того, что я отдал себя полностью, мне нужна новая глава. Так что, вероятно, это было одно из самых сложных решений в моей жизни, поэтому, пожалуйста, не разочаровывайтесь.

Мне будет грустно от того, что не буду видеть вас на стадионе. Навсегда останусь в вашей книге истории, а «Тоттенхэм» навечно будет в моём сердце, моей семьёй. Когда я был молод, вы тепло встретили меня, теперь, когда я вырос, я ухожу, но всему своё время.

Всегда хочу жить так, чтобы люди тепло думали обо мне, моменты, которыми я горжусь, — счастливые моменты. Да, сейчас самое время попрощаться, я вас всех люблю. Спасибо за невероятную, невероятную поддержку в течение 10 лет.

10 лет — это много, но так же много было голов и хороших воспоминаний. Не забывайте, что это одно из самых трудных решений для меня. Было огромной честью носить форму «Тоттенхэма», играть для вас — огромная честь. Надеюсь, что очень скоро мы увидимся. Желаю вам всего наилучшего в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, Кубке Англии. Желаю выиграть вам все четыре турнира, и мы увидимся очень-очень скоро. Сейчас мы плачем, но в следующий раз, когда мы встретимся, надеюсь, все будут улыбаться.

Огромное вам спасибо за невероятную поддержку на протяжении 10 лет. И «Вперёд, «шпоры»!», — приводит слова Сона официальный YouTube-канал «Тоттенхэма».