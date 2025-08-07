Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист сборной Палестины погиб во время атаки Израиля

Экс-футболист сборной Палестины погиб во время атаки Израиля
Комментарии

Бывший футболист сборной Палестины Сулейман Аль-Обейд погиб в возрасте 41 года в результате атаки Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации (PFA). У Сулеймана остались жена, двое сыновей и три дочери.

В организации отметили, что в момент гибели Аль-Обейд был в числе людей, ожидавших гуманитарную помощь на юге сектора Газа, он стал 321-м погибшим представителем палестинского футбола с октября 2023 года.

Аль-Обейду был 41 год, по ходу карьеры он выступал в чемпионате Палестины, в том числе за клубы из Газы. За сборную Палестины он провёл 19 матчей, в которых отметился двумя голами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android