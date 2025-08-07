Экс-футболист сборной Палестины погиб во время атаки Израиля
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Бывший футболист сборной Палестины Сулейман Аль-Обейд погиб в возрасте 41 года в результате атаки Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации (PFA). У Сулеймана остались жена, двое сыновей и три дочери.
В организации отметили, что в момент гибели Аль-Обейд был в числе людей, ожидавших гуманитарную помощь на юге сектора Газа, он стал 321-м погибшим представителем палестинского футбола с октября 2023 года.
Аль-Обейду был 41 год, по ходу карьеры он выступал в чемпионате Палестины, в том числе за клубы из Газы. За сборную Палестины он провёл 19 матчей, в которых отметился двумя голами.
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