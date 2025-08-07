Андрей Аршавин прокомментировал переход Ильзата Ахметова из «Зенита» в «Крылья Советов»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника сине-бело-голубых Ильзата Ахметова в «Крыльях Советов». Об аренде футболиста в самарский клуб было объявлено в среду, 6 августа.

— Ахметов мало получал места в основном составе и вряд ли получал бы больше в этом сезоне. Как я понимаю, его контракт заканчивается через год, а значит, наверное, история Ильзата в «Зените» подошла к концу.

— Верите, что он ещё сыграет в топ‑клубе?

— Он не такой старый и взрослый футболист, потому этого исключать нельзя, — поделился Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ахметов перешёл в «Зенит» из «Краснодара» в январе 2024 года. В минувшем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги на его счету 53 минуты в пяти матчах и ни одного результативного действия. Контракт 27-летнего полузащитника с санкт-петербургским клубом, по данным СМИ, рассчитан до лета 2027 года.