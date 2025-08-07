«Голов я ему не желаю». Аршавин — о возможной игре Смолова за «БроукБойз» в Кубке России

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное выступление бывшего форварда «Краснодара» Фёдора Смолова за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в Кубке России на фоне того, что Фёдор может обойти Андрея по числу голов в российском футболе. На данный момент у Аршавина 158 мячей, у Смолова — 156.

— Смолов всего в двух голах от вас в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

— Это плохо (смеётся). Тем более, они будут играть с «Авангардом», команда сейчас не особо выступает. Не думаю, что Федя забыл про футбол, для «БроукБойз» это будет усиление. Интересно будет увидеть Фёдора, но голов я ему не желаю», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Смолов сможет присоединиться к команде в Фонбет Кубке России, в случае выхода в 1/128 финала Пути регионов. В 1/256 финала «БроукБойз» выиграли у клуба «Орёл» и прошли в следующий раунд.

35-летний Смолов покинул «Краснодар» летом текущего года после завершения контракта с клубом.

Лучший бомбардир в истории России: