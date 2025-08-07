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«Это не выдающийся тренер». Ловчев — о назначении Черчесова в «Ахмат»

«Это не выдающийся тренер». Ловчев — о назначении Черчесова в «Ахмат»
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Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о назначении экс главного тренера сборной России Станислава Черчесова в грозненский «Ахмат». 6 августа пресс-служба грозненцев объявила о заключении контракта со специалистом.

«Для того, чтобы туда прийти, нужно быть на плаву и показывать результат. Поэтому не сомневаюсь, что он это покажет. Для меня совершенно очевидно, что это человек большого футбола и большой тренер. Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Перед началом сезона «Ахмат» возглавил российский специалист Александр Сторожук. В первых четырёх матчах под его руководством команда потерпела четыре поражения. Станислав Черчесов был тренером «Ахмата» (тогда «Терека») с сентября 2011 года по май 2013 года.

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