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Аршавин рассказал, как изменится «Ахмат» с назначением Станислава Черчесова

Аршавин рассказал, как изменится «Ахмат» с назначением Станислава Черчесова
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Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин поделился ожиданиями от назначения бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в грозненский «Ахмат» после увольнения Александра Сторожука. 6 августа пресс-служба грозненцев объявила о заключении контракта со специалистом.

«После прихода Черчесова игра «Ахмата» будет более сбалансированная. Я бы не сказал, что при Сторожуке «Ахмат» плохо играл, чуть везение было не на их стороне, провалы в обороне не позволили выиграть. Состав собран хороший, в этом плане Черчесову будет не так трудно, ему не нужно что‑то великое совершать, просто нужно какие‑то огрехи подчистить, подладить. Этого будет достаточно для того, чтобы «Ахмат» уверенно себя чувствовал в таблице, то есть не будет такого, что команда будет стоять на вылет или рядом с вылетом. «Ахмат» гарантирует место в в РПЛ. Ну, а дальше смотря какие амбиции… Судя по инсайдам, стоит задача вернуть тот «Ахмат», который минимум был середняком, а иногда кусал лидеров и вообще занимал 4–5‑е места», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

61-летний Черчесов был тренером «Ахмата» (тогда «Терек») с сентября 2011 года по май 2013 года.

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