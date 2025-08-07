Вингер Руис сегодня отправится в Москву для перехода в ЦСКА — источник

24-летний крайний нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис сегодня, 7 августа, вылетит в Москву для завершения трансфера в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Пипе Сиерра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, колумбийцы отравляют вингера в годовую аренду с обязательством последующей покупки при выполнении определённых условий.

Руис подписал контракт с «Мильонариос» после перехода из «Форталезы» в январе 2021 года на условиях аренды, а зимой 2022 года — на постоянной основе. За это время нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

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