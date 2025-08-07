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«Флуминенсе» намерен возобновить переговоры о трансфере Нино из «Зенита» — Globo

«Флуминенсе» намерен возобновить переговоры о трансфере Нино из «Зенита» — Globo
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«Флуминенсе» всё ещё хочет приобрести защитника «Зенита» Нино и готов начать новый раунд переговоров с санкт-петербургским клубом. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации источника, руководство бразильского клуба понимает признаёт, что переход будет трудно осуществим, так как Нино является ключевым игроком «Зенита», однако надеется, что желание самого футболиста может стать решающим фактором во втором раунде переговоров.

Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» подготовил предложение по трансферу Нино в размере € 8 млн. Однако «Зенит» готов отпустить игрока в случае предложения не менее € 12 млн.

Нино подписал контракт с «Зенитом» после перехода из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В прошлом сезоне защитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его действующее трудовое соглашение с клубом будет действовать до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 11 млн.

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