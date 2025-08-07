Аршавин высказался о сборной Катара, с которой Россия сыграет в товарищеском матче

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Катара. Встреча пройдёт в четверг, 7 сентября, в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

«Это поколение здорово выступало на уровне молодёжи, и большая группа игроков дошла до национальной команды. В целом сейчас на азиатском континенте, на Ближнем Востоке, это одна из самых сильных команд», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Иордании, который запланирован на 4 сентября.

Материалы по теме Аршавин рассказал, как изменится «Ахмат» с назначением Станислава Черчесова

Самая титулованная сборная на ЧЕ: