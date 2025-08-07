Радимов объяснил, почему сборной России полезно сыграть с Катаром

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем контрольном матче между сборными России и Катара. Встреча пройдёт в четверг, 7 сентября, в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

«Участник чемпионата мира — это о чём‑то и говорит. Против таких команд интереснее играть, чем со сборной Брунея, которой мы 11 мячей забили. Сопротивление будет гораздо больше. Любой матч сборной полезно, если будет сопротивление», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Иордании, который состоится 4 сентября.

Материалы по теме Аршавин высказался о сборной Катара, с которой Россия сыграет в товарищеском матче

Как сборная России играет при Карпине: