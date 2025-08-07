Скидки
Григорян высказался о соперниках сборной России в сентябрьских товарищеских матчах

Григорян высказался о соперниках сборной России в сентябрьских товарищеских матчах
Известный российский тренер Александр Григорян прокомментировал соперников сборной России по футболу во время товарищеских матчей сборных во время сентябрьского международного перерыва на игры сборных. Напомним, подопечные Валерия Карпина встретятся с национальными командами Иордании и Катара.

«Сборные Иордании и Катара — крепкие команды. Но я думаю, что нам будет достаточно легко играть и с теми, и с другими. Как только взвинчивается темп, они теряются. А если говорить о способностях наших игроков играть в высоком темпе, то они на очень приличном уровне», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Отметим, игра с Иорданией состоится 4 сентября в России, а встреча с Катаром — на выезде 7 сентября.

