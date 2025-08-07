Скидки
Интер Майами — УНАМ Пумас, результат матча 7 августа 2025, счёт 3:1, Кубок лиг, Луис Суарес, Месси, Де Пауль, Альба, Бускетс

Гол и два ассиста Суареса помогли «Интер Майами» без Месси победить «Пумас» в Кубке лиг
Комментарии

В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го раунда Кубка североамериканской лиги, в котором «Интер Майами» встречался с мексиканским «УНАМ Пумас». Игра закончилась уверенной победой «цапель» со счётом 3:1.

Кубок лиг MLS + MX . 3-й тур
07 августа 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
3 : 1
УНАМ Пумас
Мехико, Мексика
0:1 Ruvalcaba – 34'     1:1 Де Пауль – 45'     2:1 Суарес – 59'     3:1 Алленде – 69'    

За «Интер Майами» голы забивали Родриго Де Пауль, Луис Суарес (1+2) и Тадео Алленде. Отметим, матч пропустил аргентинский нападающий Лионель Месси, который получил травму в минувшей игре. В составе «УНАМ Пумас» единственный мяч забил Хорхе Рувалькаба.

«Интер Майами» уверенно вышел в плей-офф Кубка североамериканской лиги. Команда Хавьера Маскерано сыграет в четвертьфинале соревнований.

Календарь Кубка лиг
Турнирная таблица Кубка лиг
Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о травме Лионеля Месси

Победители футбольных турниров-2025:

