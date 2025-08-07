Гол и два ассиста Суареса помогли «Интер Майами» без Месси победить «Пумас» в Кубке лиг
В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го раунда Кубка североамериканской лиги, в котором «Интер Майами» встречался с мексиканским «УНАМ Пумас». Игра закончилась уверенной победой «цапель» со счётом 3:1.
Кубок лиг MLS + MX . 3-й тур
07 августа 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
3 : 1
УНАМ Пумас
Мехико, Мексика
0:1 Ruvalcaba – 34' 1:1 Де Пауль – 45' 2:1 Суарес – 59' 3:1 Алленде – 69'
За «Интер Майами» голы забивали Родриго Де Пауль, Луис Суарес (1+2) и Тадео Алленде. Отметим, матч пропустил аргентинский нападающий Лионель Месси, который получил травму в минувшей игре. В составе «УНАМ Пумас» единственный мяч забил Хорхе Рувалькаба.
«Интер Майами» уверенно вышел в плей-офф Кубка североамериканской лиги. Команда Хавьера Маскерано сыграет в четвертьфинале соревнований.
