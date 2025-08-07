Гол и два ассиста Суареса помогли «Интер Майами» без Месси победить «Пумас» в Кубке лиг

В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го раунда Кубка североамериканской лиги, в котором «Интер Майами» встречался с мексиканским «УНАМ Пумас». Игра закончилась уверенной победой «цапель» со счётом 3:1.

За «Интер Майами» голы забивали Родриго Де Пауль, Луис Суарес (1+2) и Тадео Алленде. Отметим, матч пропустил аргентинский нападающий Лионель Месси, который получил травму в минувшей игре. В составе «УНАМ Пумас» единственный мяч забил Хорхе Рувалькаба.

«Интер Майами» уверенно вышел в плей-офф Кубка североамериканской лиги. Команда Хавьера Маскерано сыграет в четвертьфинале соревнований.

