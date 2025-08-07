«Атланта» разгромила мексиканский «Атлас» в Кубке лиг. Алексей Миранчук забил победный гол
В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором «Атланта Юнайтед» принимала мексиканский «Атлас». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась крупной победой американской команды со счётом 4:1.
Кубок лиг MLS + MX . 3-й тур
07 августа 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта, США
Окончен
4 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Тьяре – 8' 2:0 Миранчук – 33' 3:0 Лобжанидзе – 38' 4:0 Тогаси – 68' 4:1 Гонсалес – 83'
У «Атланты» голами отметились нападающий Джамал Тьяре, Саба Лобжанидзе, Кейман Тогаси, а также российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук. В составе «Атласа» единственный мяч забил Диего Гонсалес.
Отметим, это первая победа «Атланты» в соревнованиях, ранее красно-чёрные потерпели два поражения. Таким образом, «пятиполосные» не смогли выйти в плей-офф Кубка лиг.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
