Алексей Миранчук забил четыре гола в шести последних матчах за «Атланту»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук забил четыре гола в шести последних матчах за американскую команду. Суммарно у Миранчука шесть голов в текущем сезоне: четыре в МЛС, два – в Кубке лиг.

Напомним, в ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором «Атланта Юнайтед» принимала мексиканский «Атлас». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась крупной победой американской команды со счётом 4:1. Один из голов «Атланты» забил как раз Миранчук.

Алексей выступает за американский клуб с 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».