Алан Ширер: «Манчестер Юнайтед» – огромный клуб, но не такая уж и значимая команда

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алана Ширер высказался о выборе форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко в пользу «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также проявляет интерес к Шешко.

«Похоже, у Беньямина Шешко был выбор между двумя клубами – «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». Один выиграл трофей и будет играть в ЛЧ, второй — ничего не выиграл, занял 15-е место в АПЛ и провёл ужасный сезон. Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» – огромный клуб, но не такая уж и значимая команда в данный момент. Но я понимаю», — приводит слова Ширера Mirror.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.