Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» Моуринью три матча не может победить в квалификации Лиги чемпионов

«Фенербахче» Моуринью три матча не может победить в квалификации Лиги чемпионов
Комментарии

Турецкий «Фенербахче» Жозе Моуринью не может победить на протяжении трёх матчей в квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Тимбер – 19'     1:1 Амрабат – 86'     2:1 Хадж Мусса – 90+1'    

В общей сложности под руководством португальца стамбульцы приняли участие в пяти квалификационных играх. В 2024-м они дважды обыграли «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетели от французского «Лилля» (1:2, 1:1).

Накануне, 6 августа, «Фенербахче» уступил «Фейенорду» (1:2). Встреча прошла на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Швеция). Ответная встреча этих команд состоится во вторник, 12 августа.

Материалы по теме
«Фейеноорд» переиграл «Фенербахче» в первом отборочном матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android