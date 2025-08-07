«Фенербахче» Моуринью три матча не может победить в квалификации Лиги чемпионов
Поделиться
Турецкий «Фенербахче» Жозе Моуринью не может победить на протяжении трёх матчей в квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Тимбер – 19' 1:1 Амрабат – 86' 2:1 Хадж Мусса – 90+1'
В общей сложности под руководством португальца стамбульцы приняли участие в пяти квалификационных играх. В 2024-м они дважды обыграли «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетели от французского «Лилля» (1:2, 1:1).
Накануне, 6 августа, «Фенербахче» уступил «Фейенорду» (1:2). Встреча прошла на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Швеция). Ответная встреча этих команд состоится во вторник, 12 августа.
Комментарии
- 7 августа 2025
-
07:42
-
06:37
-
05:59
-
05:29
-
04:41
-
04:31
-
04:00
-
03:31
-
03:10
-
02:30
-
02:11
-
01:56
-
01:50
-
01:26
-
00:58
-
00:58
-
00:55
-
00:38
-
00:31
-
00:23
-
00:13
-
00:09
-
00:07
-
00:05
- 6 августа 2025
-
23:54
-
23:53
-
23:49
-
23:36
-
23:35
-
23:28
-
23:22
-
22:57
-
22:55
-
22:40
-
22:39