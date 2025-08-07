«Фенербахче» Моуринью три матча не может победить в квалификации Лиги чемпионов

Турецкий «Фенербахче» Жозе Моуринью не может победить на протяжении трёх матчей в квалификации Лиги чемпионов.

В общей сложности под руководством португальца стамбульцы приняли участие в пяти квалификационных играх. В 2024-м они дважды обыграли «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетели от французского «Лилля» (1:2, 1:1).

Накануне, 6 августа, «Фенербахче» уступил «Фейенорду» (1:2). Встреча прошла на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Швеция). Ответная встреча этих команд состоится во вторник, 12 августа.