Украинский «Шахтёр» отказался продавать игрока «Фулхэму» за € 40 млн — Романо

Украинский «Шахтёр» отклонил предложение лондонского «Фулхэма» о приобретении нападающего Кевина в размере € 40 млн. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, «Шахтёр» хочет получить больше за своего игрока, поскольку знает, что Кевин интересен ряду других клубов, в том числе «Наполи». Бразильскому универсальному нападающему 22 года, за «Шахтёр» он выступает с января 2024-го.

В трёх матчах квалификационного раунда Лиги Европы этого сезона Кевин забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 12 млн.