«Ноги не успевают». Радимов показал видео своего падения во время игры в футбол во дворе

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в своём телеграм-канале опубликовал видео, в котором показал, как упал во время игры в футбол во дворе.

«Футбол во дворе суровая штука! Но… сохранил мяч в поле и успел сгруппироваться (речь об эпизоде на видео)! Если бы ещё не зацепился ногой за боковую линию, момент бы зашёл в плюс. Голова помнит — ноги не успевают», — подписал видео Радимов в своём телеграм-канале.

В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2».

