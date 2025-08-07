Скидки
Кудряшов: концовка матча 2DROTS с «Торпедо‑Владимир» получилась в стиле медиафутбола

Футболист команды 2DROTS, экс‑игрок сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал победу над «Торпедо‑Владимир» (1:0) в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч состоялся накануне, 6 августа, и прошёл на стадионе «Москвич» в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 20:15 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо-Владимир
Владимир
1:0 Фартуна – 90+4'    

«Получилась концовка медийного футбола, а не профессионального. Именно в медиафутболе очень много голов забивается в добавленное время и даже после истечения времени по секундомеру. Поэтому концовки медийного футбола всегда очень интересны», — заявил Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне медиафутбольный клуб 2DROTS также участвовал в Кубке России и дошёл до 1/32 финала Пути регионов, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0), но уступив «Химкам» (0:2).

