Кудряшов: концовка матча 2DROTS с «Торпедо‑Владимир» получилась в стиле медиафутбола

Футболист команды 2DROTS, экс‑игрок сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал победу над «Торпедо‑Владимир» (1:0) в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч состоялся накануне, 6 августа, и прошёл на стадионе «Москвич» в Москве.

«Получилась концовка медийного футбола, а не профессионального. Именно в медиафутболе очень много голов забивается в добавленное время и даже после истечения времени по секундомеру. Поэтому концовки медийного футбола всегда очень интересны», — заявил Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне медиафутбольный клуб 2DROTS также участвовал в Кубке России и дошёл до 1/32 финала Пути регионов, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0), но уступив «Химкам» (0:2).