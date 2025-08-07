«Добро пожаловать в ад». Моуринью — об ответном матче «Фенербахче» с «Фейеноордом»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мыслями об ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Напомним, первый матч, проходивший в Роттердаме, завершился победой нидерландской команды со счётом 2:1.

«Я уже по ходу карьеры выигрывал ответные матчи у «Фейеноорда». Верю, что мы сможем это сделать. Добро пожаловать в Кадыкей (Кадыкей — район Стамбула, в котором расположен домашний стадион «Фенербахче». — Прим. «Чемпионата»), в ад», — приводит слова Моуринью Fotomac.

Ответная встреча между командами состоится во вторник, 12 августа.

