«Добро пожаловать в ад». Моуринью — об ответном матче «Фенербахче» с «Фейеноордом»
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мыслями об ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Напомним, первый матч, проходивший в Роттердаме, завершился победой нидерландской команды со счётом 2:1.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Тимбер – 19' 1:1 Амрабат – 86' 2:1 Хадж Мусса – 90+1'
«Я уже по ходу карьеры выигрывал ответные матчи у «Фейеноорда». Верю, что мы сможем это сделать. Добро пожаловать в Кадыкей (Кадыкей — район Стамбула, в котором расположен домашний стадион «Фенербахче». — Прим. «Чемпионата»), в ад», — приводит слова Моуринью Fotomac.
Ответная встреча между командами состоится во вторник, 12 августа.
Победители футбольных турниров-2025:
