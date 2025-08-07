Слишкович: у «Оренбурга» нет ни времени, ни возможности экспериментировать

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что у команды нет времени экспериментировать. В матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги оренбуржцы сыграют с «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге 10 августа. Начало встречи — в 15:30 мск.

«У нас сейчас нет ни времени, ни возможности экспериментировать и пробовать что‑то новое. Будем тренироваться и наигрывать свой футбол. Надеюсь, у нас в воскресенье всё получится. Не вижу причин, почему не должно получиться», — заявил Слишкович в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка.