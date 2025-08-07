«Я здесь ради трофеев». Сон Хын Мин — о переходе в «Лос-Анджелес»

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин, перешедший из лондонского «Тоттенхэма» в «Лос‑Анджелес», рассказал о своих амбициях в американском клубе. О переходе Сона стало известно накануне, 6 августа.

«Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к клубу с большими амбициями, расположенному в одном из самых знаковых спортивных городов мира. У Лос‑Анджелеса богатая история чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать следующую главу. Я приехал в Лос‑Анджелес, чтобы завоевывать трофеи и отдавать все силы этому клубу, этому городу и его болельщикам. Мне не терпится начать», — приводит слова Сона официальный сайт «Лос-Анджелеса».

Сон Хын Мин является воспитанником «Сеула» и «Гамбурга», на взрослом уровне он также выступал за «Байер». Состав «шпор» Сон пополнил в 2015 году, за это время футболист принял участие в 454 матчах, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу. В составе лондонцев он завоевал один титул — Лигу Европы в сезоне-2024/2025.