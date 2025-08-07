Скидки
Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 7 августа

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 7 августа
Комментарии

Сегодня, 7 августа, продолжается стадия 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 7 августа (время — московское):

12:30. «Анри» — КДВ;
13:30. «Бурятия» — «Иркутск»;
15:00. «Темп» — «Уралец-ТС»;
17:15. «СШОР-1-Кристалл» — «Луки-Энергия».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом России в минувшем сезоне стал «Краснодар».

Комментарии
Новости. Футбол
