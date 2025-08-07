Скидки
«Бёрнли» объявил о переходе полузащитника из «Челси»

«Бёрнли» объявил о переходе полузащитника из «Челси»
Комментарии

Английский «Бёрнли» объявил о переходе французского полузащитника Лесли Угочукву из «Челси». 21-летний футболист подписал с «бордовыми» контракт до 2030 года.

«Это потрясающее чувство — подписать контракт с «Бёрнли». Это действительно волнительный момент, и я не могу дождаться, когда начну играть здесь. Очень рад, что буду надевать футболку «Бёрнли» на матчи английской Премьер-лиги», — приводит слова Угочукву официальный сайт «Бёрнли».

В прошлом сезоне Лесли выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Комментарии
