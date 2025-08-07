Объявлена дата возвращения Эндрика в состав «Реала»

Стала известна конкретная дата полного восстановления нападающего «Реала» Эндрика после травмы. Бразилец получил повреждение в мае 2025 года и не играл с тех пор. Он возобновит работу в общей группе «Реала» 8 сентября, сообщает авторитетное издание Marca.

Отметим, что бразилец получил повреждение ещё 18 мая в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0), из-за чего не играл на клубном чемпионате мира.

Первый матч «Реала» в новом сезоне запланирован на 19 августа. В рамках 1-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026 мадридская команда сыграет с «Осасуной». Эндрик выступает за «Реал» с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провёл 37 матчей, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.