Видео: гол Миранчука за «Атланту» в матче с мексиканским «Атласом»

В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором «Атланта Юнайтед» принимала мексиканский «Атлас». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась крупной победой американской команды со счётом 4:1. Один из голов «Атланты» забил российский хавбек Алексей Миранчук.

ВИДЕО

Напомним, Миранчук забил четыре гола в шести последних матчах за американскую команду. Суммарно у Миранчука шесть голов в текущем сезоне: четыре в МЛС, два в Кубке лиг.

Алексей выступает за американский клуб с 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».