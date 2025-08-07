Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: гол Миранчука за «Атланту» в матче с мексиканским «Атласом»

Видео: гол Миранчука за «Атланту» в матче с мексиканским «Атласом»
Комментарии

В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором «Атланта Юнайтед» принимала мексиканский «Атлас». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась крупной победой американской команды со счётом 4:1. Один из голов «Атланты» забил российский хавбек Алексей Миранчук.

Кубок лиг MLS + MX . 3-й тур
07 августа 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта, США
Окончен
4 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Тьяре – 8'     2:0 Миранчук – 33'     3:0 Лобжанидзе – 38'     4:0 Тогаси – 68'     4:1 Гонсалес – 83'    

ВИДЕО

Напомним, Миранчук забил четыре гола в шести последних матчах за американскую команду. Суммарно у Миранчука шесть голов в текущем сезоне: четыре в МЛС, два в Кубке лиг.

Алексей выступает за американский клуб с 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

Материалы по теме
Алексей Миранчук забил четыре гола в шести последних матчах за «Атланту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android