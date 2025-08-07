Видео: гол Миранчука за «Атланту» в матче с мексиканским «Атласом»
В ночь с 6 на 7 августа завершился матч 3-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором «Атланта Юнайтед» принимала мексиканский «Атлас». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась крупной победой американской команды со счётом 4:1. Один из голов «Атланты» забил российский хавбек Алексей Миранчук.
Кубок лиг MLS + MX . 3-й тур
07 августа 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта, США
Окончен
4 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Тьяре – 8' 2:0 Миранчук – 33' 3:0 Лобжанидзе – 38' 4:0 Тогаси – 68' 4:1 Гонсалес – 83'
Напомним, Миранчук забил четыре гола в шести последних матчах за американскую команду. Суммарно у Миранчука шесть голов в текущем сезоне: четыре в МЛС, два в Кубке лиг.
Алексей выступает за американский клуб с 2024 года. Ранее россиянин играл за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».
