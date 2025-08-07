Скидки
В «Зените» призвали изучить последствия возможного ужесточения лимита на легионеров

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Надеюсь, что будет проведён серьёзный анализ возможных спортивных и зрелищных последствий, а также влияния на посещаемость и интерес болельщиков, спонсоров и рекламодателей, и, как следствие, на коммерческие доходы клубов и финансовые вложения в российский футбол», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. Второе место занимают «Крылья Советов» (7), замыкает тройку лидеров «Балтика» (7).

