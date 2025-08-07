Скидки
Кирьяков: если Черчесов не покажет результат в «Ахмате», то будет ощутимый удар по имиджу

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил назначение Станислава Черчесова в «Ахмат». О назначении опытного специалиста грозненцы объявили накануне, 6 августа.

— Рискует ли Черчесов, приходя к аутсайдеру РПЛ?
— И да и нет. Да, потому что пришёл после неудачной работы со сборной Казахстана. Если второй раз не получится… Я бы не сказал, что это какой-то сильный риск, но, наверное, будет ощутимый удар по имиджу. Нет, потому что бэкграунд солидный, учитывая и работу в сборной, которая достигла серьёзного результата на домашнем ЧМ, — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Последнее место работы 61-летнего Черчесова до назначения в «Ахмат» — сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).

