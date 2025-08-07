Скидки
Бородин объяснил, почему решил продлить контракт с «Торпедо»

Бородин объяснил, почему решил продлить контракт с «Торпедо»
Комментарии

Капитан «Торпедо» Сергей Бородин объяснил, почему решил продлить сотрудничество с московским клубом. Накануне стороны заключили новый контракт сроком на два года.

— Сергей, поздравляем тебя с продлением контракта! Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями.
— Спасибо большое за поздравления! Я с большим оптимизмом рассматривал предложение от «Торпедо», потому что ждал его. Клуб «Торпедо» уже стал для меня родным. Я провёл здесь два года, сыграл свыше 60 матчей. Поэтому, когда мы с агентом дождались предложения, мы договорились. Я искренне рад, что остаюсь в команде ещё как минимум на три года, — цитирует Бородина сайт автозаводцев.

Комментарии
