Тюкавин рассказал, как проходит его восстановление после травмы «крестов»

Тюкавин рассказал, как проходит его восстановление после травмы «крестов»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена. Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Восстановление идёт хорошо, уже, можно сказать, привык. Понятно, что соскучился по игре, этим эмоциям, по голам. Надеюсь, что скоро вольюсь в общую группу, уже буду тренироваться с командой и через какое-то время выйду на поле», — приводит слова Тюкавина «РБК Спорт».

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.

Видео
