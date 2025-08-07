Тюкавин рассказал, как проходит его восстановление после травмы «крестов»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как проходит его восстановление после травмы крестообразных связок колена. Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Восстановление идёт хорошо, уже, можно сказать, привык. Понятно, что соскучился по игре, этим эмоциям, по голам. Надеюсь, что скоро вольюсь в общую группу, уже буду тренироваться с командой и через какое-то время выйду на поле», — приводит слова Тюкавина «РБК Спорт».

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.