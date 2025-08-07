Каррагер — об Исаке и «Ливерпуле»: € 150 млн можно заплатить за Мбаппе, это цена Килиана

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об интересе мерсисайдского клуба к нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку. Сообщалось, что «сороки» оценивают своего форварда в € 130-150 млн. Ранее этим летом «Ливерпуль» приобрёл нападающего Уго Экитике.

«Я хочу, чтобы «Ливерпуль» подписал Александера Исака. Но, на мой взгляд, € 150 млн – это цена за Килиана Мбаппе. За него можно заплатить такие деньги. Но как болельщик «Ливерпуля» я не хочу, что клуб тратил 150 млн фунтов на Исака», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

В сезоне-2024/2025 25-летний Исак сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 120 млн.