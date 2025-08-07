Глава «Зенита» раскрыл, благодаря чему в российском футболе появляются талантливые игроки

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поставил под сомнение целесообразность возможного изменения лимита на легионеров и рассказал, благодаря чему в российском футболе появляются талантливые игроки. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в играх и на тренировках появились такие таланты, как Батраков, Кисляк, Пиняев, Раков, Дивеев, Круговой, Воробьёв — можно не на одну команду набрать. Кроме того, игровое время россиян в разы больше допустимых лимитом 27%», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. Второе место занимают «Крылья Советов» (7), замыкает тройку лидеров «Балтика» (7).