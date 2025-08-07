Скидки
Капитан «Торпедо» высказался о провальном старте команды в новом сезоне

Капитан «Торпедо» высказался о провальном старте команды в новом сезоне
Капитан «Торпедо» Сергей Бородин высказался о провальном старте автозаводской команды в сезоне-2025/2026. В трёх матчах Лиги Pari «Торпедо» дважды проиграло и один раз сыграло вничью. Сейчас клуб находится на 16-м месте в турнирной таблице.

— У «Торпедо» далеко не самое удачное начало сезона. Ты как капитан команды как видишь эту ситуацию? В чём основные причины того, что пока всё складывается совсем не так, как хотелось бы?
— Я думаю, всё связано с психологией. Где-то не получается, и мы начинаем переживать, «загоняться». В атаке спешим, а это мешает нам забивать. Я думаю, это сказывается и на игре в обороне, потому что раньше мы не пропускали такие простые мячи. Но пока только начало чемпионата. Весь сезон ещё впереди. Я уверен, что мы своё заберём, — цитирует Бородина сайт клуба.

